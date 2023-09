Rollerfahrer bei Unfall am Frankfurter Flughafen schwer verletzt

Kurzmeldung Rollerfahrer bei Unfall am Frankfurter Flughafen schwer verletzt

Ein 37 Jahre alter Mann ist beim Zusammenstoß seines Rollers mit einem Auto am Frankfurter Flughafen schwer verletzt worden.

Der 59 Jahre alte Autofahrer hatte ersten Ermittlungen zufolge den Rollerfahrer am frühen Samstagmorgen beim Linksabbiegen am Flughafengelände übersehen, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Der Fahrer des dreirädrigen Rollers wurde bei der Kollision schwer verletzt, der Autofahrer bleib unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt abgeschleppt und die Zufahrt zum Flughafengelände für einige Stunden gesperrt.