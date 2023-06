Ermittlern aus Baden-Württemberg und dem Ausland haben eine Bande von Schockanrufer-Betrügern zerschlagen.

Nach Angaben vom Mittwoch wurden Mitte Juni unter anderem in Frankfurt und in NRW mehrere Anwesen durchsucht. Der Kopf der Bande sei bei London gefasst worden. Insgesamt seien seit September 2022 bundesweit mehr als 70 Menschen festgenommen worden. Die Bande soll in mehr als 120 Fällen einen Gesamtschaden von rund fünf Millionen Euro allein in Deutschland verursacht haben.