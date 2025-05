Mit dem mutmaßlichen Diebstahl von Schokoriegeln hat sich ein 18-Jähriger in Kassel gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingebrockt.

Nachdem er am Montag in einem Supermarkt erwischt worden war, fanden hinzugerufene Polizisten in seinem Rucksack auch noch eine 45 Zentimeter lange Machete, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.