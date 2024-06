Zwei Verdächtige, die die Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Schumacher erpresst haben sollen, sind in Hessen festgenommen worden.

Der 53 Jahre alte Mann und sein 30 Jahre alter Sohn aus Wuppertal wurden nach Angaben der Ermittler in der vergangenen Woche auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau verhaftet. Die mutmaßlichen Täter sollen eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben. Sie hatten mit der Veröffentlichung von Daten gedroht und als Nachweis Dateien an die Familie geschickt, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal mit.