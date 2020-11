Zum Artikel Nachverfolgung oft nicht mehr möglich : Corona-Pandemie in Hessen gewinnt an Dynamik

Corona breitet sich in Hessen weiter aus - am stärksten in Offenbach. Die Zahl der Fälle in Frankfurter Kliniken steigt allmählich. Und Gesundheitsamts-Ärzte fordern einen Strategiewechsel bei der immer öfter unmöglichen Nachverfolgung. [mehr]