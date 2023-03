Fußgänger in Darmstadt von Auto erfasst

Schwer verletzt Fußgänger in Darmstadt von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 26 Jahre alte Mann war am Freitag zu Fuß unterwegs und überquerte eine Straße an einer Fußgängerampel. Ein 52 Jahre alter Autofahrer erfasste den Fußgänger mit der Fahrzeugfront. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag zu dem Unfall vom Freitag mit. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfallhergang beobachten haben.