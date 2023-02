Ein 24-Jähriger ist im Rahmen einer Faschingsfeier in Florstadt (Wetterau) zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 24-Jährige am Dienstag bei der Faschingsfeier am Stammheimer Bürgerhaus in Florstadt (Wetterau) von mehreren Personen zusammengeschlagen. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Die mutmaßlich drei Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.