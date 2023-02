Auf der B84 bei Rasdorf in Osthessen sind ein Auto und ein Lkw zusammengeprallt. Die 57 Jahre alte Autofahrerin kam dabei ums Leben. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Audiobeitrag Audio Autofahrerin stößt frontal mit Lkw zusammen und stirbt Audio Die Unfallstelle auf der B84 bei Rasdorf. Bild © Fuldamedia Ende des Audiobeitrags

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 84 zwischen Rasdorf und Hünfeld-Neuwirtshaus (Fulda) sind am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr auf gerader Strecke ein Pkw und ein entgegenkommender Lkw frontal kollidiert. Die 57 Jahre alte Autofahrerin wurde nach Angaben der Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Der Lastwagen rutschte nach dem Zusammenstoß einen Abhang herunter. Der 54 Jahre alte Fahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

B84 gesperrt

Trümmer beider Fahrzeuge verteilten sich auf der Straße. Die B84 musste wegen der Bergungsarbeiten zwischen Rasdorf und dem Abzweig nach Eiterfeld-Großentaft in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen