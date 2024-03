Eine Mutter und ihre zwei Söhne sowie eine weitere Frau sind bei einem Autounfall bei Lautertal (Vogelsberg) schwer verletzt worden. Einer der beiden Söhne wurde schwerst verletzt.

Eine 47-Jährige war am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihren zehn und 14 Jahre alten Söhnen im Auto auf der L3140 in Lautertal (Vogelsberg) unterwegs. An der Kreuzung zur L3139 wollte die Fahrerin nach rechts abbiegen, wie die Polizei in einer Mitteilung in der Nacht zum Samstag erklärte. Beim Einfahrer in die Kreuzung übersah die 47-Jährige offenbar den von links auf der vorfahrtsberechtigten L3139 fahrenden Wagen einer 66-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen sowie die beiden Söhne der 47-Jährigen schwer verletzt, der Zehnjährige erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Gutacher an, um die Unfallursache zu klären.