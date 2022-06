Das Auto nach dem Unfall an der Grillhütte in Riedstadt.

Das Auto nach dem Unfall an der Grillhütte in Riedstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem Unfall bei einer Geburtstagsfeier in Riedstadt mit sieben Verletzten sind alle außer Lebensgefahr. Die Fahrerin hatte den Automatikwagen offenbar fehlbedient.

Nachdem eine Autofahrerin mit einem SUV bei einer Feier durch eine Grillhütte gefahren war, schweben die Verletzten nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall am Freitagabend in Riedstadt-Crumstadt (Groß-Gerau) sei ein tragischer Unfall gewesen, sagte ein Sprecher dem hr.

Die 33-Jährige war nach seinen Angaben mit dem SUV versehentlich mit Vollgas durch den überdachten Aufenthaltsbereich der Holzhütte gefahren. Der Wagen fuhr durch eine gegenüberliegende Wand wieder hinaus. Sie habe den Pkw mit Automatikantrieb fehlbedient, sagte der Polizeisprecher, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Ihr 37 Jahre alter Mann saß bei dem Unfall auf dem Beifahrersitz.

Gastgeberin unter den Verletzten

Die Fahrerin war nach ersten Erkenntnissen der Beamten weder alkoholisiert, noch stand sie unter Drogeneinfluss. Den genauen Unfallhergang müsse auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger klären, betonte der Sprecher. Das könne einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bei dem Unfall waren insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Drei Frauen im Alter von 43, 41 und 39 Jahren erlitten schwere Verletzungen, zwei davon lebensgefährlich. Bei der 39-Jährigen handelt es sich den Beamten zufolge um die Gastgeberin der Geburtstagsfeier. Drei weitere Gäste zwischen 37 und 44 Jahren sowie die Autofahrerin wurden leicht verletzt. Die Betroffenen wurden nach dem Unfall von Seelsorgern betreut.