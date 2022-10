Spektakuläre Autodiebstähle in Südhessen

In Ginsheim-Gustavsburg und Biebesheim brechen bislang unbekannte Täter in Firmengelände ein und stehlen insgesamt zehn Mercedes-Geländewagen. Dafür schlagen sie unter anderem eine Schneise in ein Waldstück.