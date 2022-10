Insgesamt zehn G-Klasse Mercedes wurden in Südhessen gestohlen.

Insgesamt zehn G-Klasse Mercedes wurden in Südhessen gestohlen. Bild © Imago Images

Spektakuläre Autodiebstähle in Südhessen

Mercedes-Luxusautos in Millionenhöhe gestohlen

Spektakuläre Diebstähle in Südhessen

In Ginsheim-Gustavsburg und Biebesheim brechen bislang unbekannte Täter in Firmengelände ein und stehlen insgesamt zehn Mercedes-Geländewagen. Dafür schlagen sie unter anderem eine Schneise in ein Waldstück.

Die Tatausführung spricht für eine professionelle Diebesbande: Um auf das Gelände eines Auto-Logistikers in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) zu gelangen, schlugen die Täter rückseitig eine rund 80 Meter lange Schneise in ein kleines Waldstück, befestigten den Untergrund, durchbrachen den Firmenzaun und beförderten die dort stehenden Luxuswagen so ungehindert nach draußen.

Sechs G-Klassen-Modelle von Mercedes-Benz wurden auf diese Weise in der Nacht zum Montag gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie genau der Abtransport ablief, ist derzeit noch offen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen.

Geländewagen in auffälligen Farben

Es scheint nicht die einzige Tat der Autodiebe gewesen zu sein: Womöglich dieselben Verdächtigen schlugen bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag im gut 30 Kilometer entfernten Biebesheim (Groß-Gerau) zu. Auch hier wurde nach Polizeiangaben gewaltsam auf ein Firmengelände eingebrochen und auch hier wurden wieder mehrere Mercedes-G-Klassen entwendet.

Diese Schneise schlugen die mutmaßlichen Täter in ein Waldstück. Bild © Screenshot: Google Maps

Alle in auffälligen Farben: Den Beamten zufolge handelte es sich um vier Geländewagen in orange, grün, weiß und golden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden bei beiden Taten durch die gestohlenen Neuwagen auf mehr als 1,5 Millionen Euro.