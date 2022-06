Sportwagen geht in Flammen auf

Auf der A45 ist in der Nacht zum Freitag bei Erlensee (Main-Kinzig) ein Sportwagen in einen Lastwagen gekracht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wechselte der vorausfahrende Laster von der rechten auf die linke Spur - scheinbar so plötzlich, dass der Sportwagen-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Sein Wagen ging in Flammen auf, er rettete sich noch selbst aus dem Auto.