Keine Verletzten, aber ein hoher Sachschaden: Ein 22-Jähriger ist mit einem stark motorisierten Auto durch Kassel gerast. Seine Fahrt endete an einer Litfaßsäule.

Das hätte schlimmer ausgehen können, auch für Unbeteiligte: Mit wohl deutlich überhöhtem Tempo ist ein 22 Jahre alter Mann am Dienstagabend in Kassel mit seinem Sportwagen in eine Litfaßsäule gerast. Allein an seinem Auto entstand ein Totalschaden von rund 100.000 Euro.

Er und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe in der Ochshäuser Straße an der Ecke Leipziger Straße gegen 18.50 Uhr die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Das Auto geriet ins Schleudern und fuhr über die Gegenfahrspur.

Sportwagen fährt gegen Schilder und Säule

Auf der anderen Straßenseite rammte der BMW M4 mehrere Verkehrsschilder, hierbei entstanden nochmal rund 6.000 Euro Sachschaden. Schließlich krachte das Auto mit voller Wucht in die Litfaßsäule. Diese kippte um und wurde zerstört. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.