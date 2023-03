Staubsauger für halbe Million Euro in Zierenberg gestohlen

Unbekannte haben aus einem geparkten Lkw in Zierenberg (Kassel) hochwertige Staubsauger im Wert von rund 500.000 Euro gestohlen.

Der Diebstahl habe sich Ende Februar an der A44 im Bereich eines Parkplatzes ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bemerkt worden sei er erst bei der Ankunft des Lasters in Ungarn. Die Ermittler suchen Zeugen.