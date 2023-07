Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit insgesamt elf Personen in Fulda sind in der Nacht zum Samstag zwei Männer durch Stiche verletzt worden.

Ein 22-Jähriger und ein 33-Jähriger wurden mit einem zunächst unbekannten Stichwerkzeug angegriffen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Jüngere der beiden sei inzwischen wieder entlassen worden. Der 33-Jährige sei in einem stabilen Zustand. Zuvor war es zu einer Schlägerei zwischen einer drei- und einer achtköpfigen Gruppe gekommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und zu den beteiligten Personen dauern an.