Straßenbahn erfasst Radfahrer in Darmstadt

Ein Radfahrer ist in Darmstadt von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt worden.

Veröffentlicht am 04.05.25 um 09:07 Uhr

Der 55-jährige Fußballfan bog laut Polizei am Samstagnachmittag nach links ab und prallte mit einer Straßenbahn zusammen. Der Verletzte wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, an der Bahn entstand ein geringer Sachschaden. Die Unfallursache war noch unklar.