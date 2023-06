Ein Mann in Fulda ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag meldeten, wurde er am Donnerstagabend von einem 42-Jährigen vermutlich mit einem kleinen Messer an der Schulter verletzt. Der 40-Jährige kam in Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.