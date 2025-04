Sucheinsatz der Polizei in Erzhausen wegen Frau mit Kinderwagen in Wald

Beobachtungen zu einer Frau, die in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) mit einem Kinderwagen in einen Wald gegangen und ohne ihn zurückgekommen sein soll, hat eine Polizeisuche ausgelöst.

Passanten hatten demnach am Samstagabend im Feldbereich der Heinrichstraße in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) beobachtet, wie sich eine Frau mit einem Kinderwagen in Richtung Wald begab. Nach kurzer Zeit soll sie ohne Kinderwagen aus dem Wald zurückgekommen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Eine mehrfache Absuche des Bereichs durch die alarmierten Beamten - mit Unterstützung eines Hubschraubers und Suchhunden - blieb bislang ergebnislos. Die Polizei sucht weitere mögliche Zeugen.