Nach Abstürzen: Polizei bittet Aktivisten um Mithilfe

In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Abstürzen im Dannenröder Forst gekommen. Damit dies nicht noch einmal geschieht, bittet die Polizei die Aktivisten und Aktivistinnen nun um Mithilfe: "Um das Risiko für alle Beteiligten zu reduzieren, sind auch die Ausbaugegner*innen verpflichtet mitzuwirken und damit Leib und Leben der Personen in den Konstruktionen zu schützen", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom Montag: "Wir fordern diese auf, insbesondere Seilkonstruktionen, die im Fall einer Räumung zu einem Absturz des betroffenen Bauwerks führen könnten, aufzuzeigen."

Am 15.11. und 21.11. war je eine Person von einer Konstruktion zu Boden gestürzt. In beiden Fällen haben offenbar Polizeibeamte ein Seil durchgeschnitten, an dem die Personen befestigt waren. Beide Male sei es nach Auskunft der Polizei nicht erkennbar gewesen, dass die Seile eine Person sichern.