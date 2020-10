Rodungen für A49 fortgesetzt

Die Rodungsarbeiten für den umstrittenen Lückenschluss der Autobahn 49 sind am Donnerstag im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) fortgesetzt worden. Mit Unterbrechungen durch Proteste von Umweltschützern sei am Mittwoch etwa ein Hektar Wald gerodet worden, sagte ein Sprecher der Projektgesellschaft Deges. Auch in den kommenden Tagen werde im Herrenwald weitergearbeitet. Wie in den vergangenen Tagen war die Polizei im Einsatz, um das Gebiet zu sperren und zu räumen.

Die Aktionen und Proteste seien am Mittwoch größtenteils friedlich und gewaltfrei verlaufen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Waldbesetzer hätten sich jedoch durch verschiedene Handlungen in große Gefahr gebracht. Mehrere Personen seien lediglich durch unsichere Seilkonstruktionen gesichert gewesen. Etwa 40 Menschen, die sich in den Bäumen aufhielten, wurden laut Polizei durch Spezialkräfte gerettet.