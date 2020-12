Ein einbetonierter Lock-On, Platzverweise und ein leicht verletzter Aktivist

Am Dienstag hat die Polizei die Räumungen für die anstehenden Rodungsarbeiten im Dannenöder Forst fortgesetzt und erneut mehrere Baumhäuser und Plattformen geräumt. Personen, die sich in den Bäumen befanden, wurden laut Polizei unverletzt zu Boden gebracht. Eine in Gewahrsam genommene Person wurde beim Abtransport auf einem Quad leicht verletzt, als es zu einem Unfall kam. Die Polizei ermittelt dazu. Eine weitere Person in einem betonierten Lock-on beschäftigte bis in die Abendstunden die Spezialkräfte der Polizei. Insgesamt wurden durch die Beamten am Dienstag 31 Platzverweise ausgesprochen und 64 Personen in Gewahrsam genommen.