Fridays for Future will "Frankfurt lahmlegen"

Die Frankfurter Sektion von "Fridays for Future" (FFF) hat wegen der Räumungen am Dannenröder Forst für Freitag, 12 Uhr, zu einer Spontandemo in der Stadt aufgerufen. Unter dem Motto "Danni verteidigen, Frankfurt lahmlegen", wolle man sich um 12 Uhr an der Bockenheimer Warte treffen, teilte FFF Frankfurt am Donnerstagabend über Twitter mit.