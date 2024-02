Bei einem Unfall auf der B45 bei Rodgau ist ein Mann ums Leben gekommen. Drei Frauen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der B45 an der Anschlussstelle Rodgau-Dudenhofen (Offenbach) in Fahrtrichtung Dieburg, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 22 Jahre alte Autofahrerin auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanke, das vordere Auto fing Feuer.

Beifahrer stirbt

Ersthelfer konnten den 67 Jahre alten Beifahrer aus dem brennenden Auto ziehen. Kurz darauf starb er aber an der Unfallstelle. Die 64 Jahre alte Fahrerin wurde der Polizei zufolge schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, ebenso die 22 Jahre alte Fahrerin des auffahrenden Autos und ihre gleichaltrige Beifahrerin.

Die B45 war bis in die frühen Morgenstunden hinein voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Unfall kam, werde noch untersucht.