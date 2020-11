Zum Artikel Leiche in Teich gefunden : 28-Jährige "mit stumpfer Gewalt" getötet

In Rodgau haben Mitarbeiter der Stadt eine Frauenleiche in einem Teich gefunden. Der Ehemann hatte sie zuvor als vermisst gemeldet. Bei der Obduktion stellten die Ermittler erhebliche Verletzungen am Kopf der Toten fest. [mehr]