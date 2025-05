Ein Autofahrer ist im mittelhessischen Kirchhain bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 61-Jährige war auf einer Bundesstraße auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Unfall passierte am Montagmorgen auf der B454 bei Kirchhain (Marburg-Biedenkopf). Wie eine Polizeisprecherin sagte, war ein Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert.

Der 61-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden, ein Gutachter war vor Ort.

Die B454 war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen bis 14 Uhr gesperrt.