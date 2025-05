Ein Autofahrer ist im mittelhessischen Kirchhain bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war auf einer Bundesstraße auf die Gegenspur geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Veröffentlicht am 12.05.25 um 11:56 Uhr

Der Unfall passierte am Montagmorgen auf der B454 bei Kirchhain (Marburg-Biedenkopf). Wie eine Polizeisprecherin sagte, war ein Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert.

Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

Die B454 wurde wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ging davon aus, dass die Arbeiten mehrere Stunden dauern.