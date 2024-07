Die Straßenbahn wurde erst an der folgenden Haltestelle gestoppt.

Bild © Hessennews TV

Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Kassel

Im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und bis zur nächsten Haltestelle mitgeschleift worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Bereich der Haltestelle "Walther-Schücking-Platz" im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Der Fußgänger sei von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen berichteten, dass der Fußgänger gegen 7 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der stadtauswärts fahrenden Tram erfasst und mitgeschleift worden sei. Dabei soll der Mann unter die Bahn geraten sein.

Fahrer bemerkt Kollision zunächst nicht

Die Straßenbahn stoppte erst an der folgenden Haltestelle "Hasselweg". Der Fußgänger sei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Fahrer hat den Unfall laut Polizei zunächst nicht bemerkt. Er erlitt einen Schock und wurde ebenso wie ein Augenzeuge des Unfalls seelsorgerisch betreut.

Haltestelle voll gesperrt

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Dabei soll geklärt werden, ob der Fußgänger möglicherweise die Schienen überqueren und dabei über die Kupplung zwischen den Wagen steigen wollte. Die Haltestelle war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.