Nach einem Unfall an der Frankfurter U-Bahnstation Kruppstraße kann der Bahnsteig Richtung Enkheim für voraussichtlich zwei Wochen nicht angefahren werden.

Wie die VGF am Donnerstag mitteilte, war am Vormittag ein Autofahrer mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnsteig gefahren. Menschen, die an der Haltstelle warteten, wurden nicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, stand zunächst nicht fest.