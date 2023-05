U-Haft nach Messerattacke in Friedberg

Kurzmeldung U-Haft nach Messerattacke in Friedberg

Nach einer Messerattacke in Friedberg ist gegen einen 18-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mitteilten, soll der Verdächtige einen 21-Jährigen am Sonntag mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Der 18-Jährige kam in Untersuchungshaft.