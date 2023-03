Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Montag die Mitarbeiterin eines Supermarktes attackiert.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 27-Jährige bereits zuvor in dem Laden als Dieb aufgefallen. Der Mann entkam, konnte aber wenig später von der Polizei gefasst werden. Er kam in Untersuchungshaft. Ihm werden mehrere Raubüberfälle vorgeworfen.