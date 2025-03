Ein 24-Jähriger ist in seiner Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel von zwei Unbekannten überfallen worden.

Die Männer klingelten an seiner Tür, drängten ihn in die Wohnung, prügelten auf ihn ein und verlangten Geld, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Das Opfer wurde dabei erheblich verletzt. Als die Täter laut Polizei andeuteten, ein Messer einsetzen zu wollen, sei der 24-Jährige in Panik aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen und habe sich in eine Gaststätte geflüchtet. Von dort aus konnte er die Polizei verständigen.