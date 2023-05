Am Flugplatz Michelstadt ist es zu einem Unfall gekommen: Ein Ultraleichtflugzeug blieb in einem Baum hängen, der 56 Jahre Pilot erlitt tödliche Verletzungen.

Der Flugzeugabsturz ereignete sich gegen 10 Uhr am Montag, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher sagte am Mittag, die Bergung angrenzend am Flugplatz in Michelstadt (Odenwald) dauere noch an. Das Flugzeug und der 56 Jahre alte Pilot müssten aus dem Baum "herausgeschnitten" werden.

Ob der Mann alleine an Bord des Ultraleichtflugszeugs war blieb zunächst unklar.

Oktober 2022: Pilot stirbt nach Absturz

Es ist der zweite Absturz eines Flugzeugs bei Michelstadt innerhalb weniger Monate. Anfang Oktober vergangenen Jahres war der Pilot eines Kleinflugzeugs in einem Waldstück in der Nähe des Michelstädter Ortsteils Vielbrunn abgestürzt. Der 66 Jahre alte Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Pilot war nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Absturzes alleine in der Maschine. Sechs Fallschirmspringer, die sich zunächst ebenfalls an Bord befanden, waren laut Polizei kurz zuvor aus dem Flugzeug gesprungen.

