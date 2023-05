Mann in Wohnung in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) angegriffen

Kurzmeldung Mann in Wohnung in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) angegriffen

Zwei Unbekannte sollen am Montag einen Mann in dessen Wohnung in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) attackiert haben.

Laut Polizei hatte der 32-Jährige den Tätern die Tür geöffnet, als sie ihn plötzlich mit einer Waffe bedrohten und angriffen. Kurz darauf seien sie geflüchtet. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.