Bei zwei schweren Unfällen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der B3 bei Karben starb ein 56 Jahre alter Autofahrer, als er in ein entgegenkommendes Auto prallte. Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld wurde eine Elfjährige getötet.

Auf der B3 zwischen den Karbener Ortsteilen Kloppenheim und Okarben (Wetterau) hat sich am Dienstagmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 56 Jahre alter Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge ein entgegenkommendes Auto leicht gestreift. Dann prallte er gegen den dahinter fahrenden Wagen.

Der 56-Jährige wurde demnach dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 75 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

100.000 Euro Schaden

Einige der umherfliegenden Trümmerteile trafen ein weiteres Auto, dessen Fahrer unverletzt blieb. Auch der Fahrer des ersten Autos, das von dem 56-Jährigen gestreift wurde, kam laut Polizei "mit dem Schrecken davon".

Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang untersuchen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die B3 auch am Nachmittag noch voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro.

Mädchen bei Auffahrunfall getötet

Bei einem Unfall auf der A4 zwischen Friedewald und Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg) ist am Dienstagmittag ein elfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte sein Vater, der den Wagen steuerte, das Ende eines Staus zu spät gesehen. Als der 50-Jährige ausweichen wollte, stieß er gegen die Ecke eines Sattelaufliegers vor ihm.

Bei dem Zusammenstoß sei das Dach des Autos abgerissen. Der Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Mädchens festellen, das auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Der Vater und seine 16-jährige Tochter wurden von Seelsorgern betreut und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die A4 war in Richtung Kirchheim wegen der Sichtung der Unfallstelle durch einen Gutachter und der Bergungsarbeiten für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.