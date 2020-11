Zum Artikel Bundesweiter Stellenabbau : Continental will auch Werk in Karben schließen

Die Corona-Krise trifft den Automobilzulieferer Continental schwer. Das Unternehmen will deswegen auch Stellen in Hessen abbauen. Das Werk in Karben steht vor dem Aus. Dort arbeiten derzeit 1.100 Menschen. [mehr]