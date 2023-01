Bei Unfällen in Kassel am Dienstagmorgen sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein Lkw-Fahrer an einer Kreuzung einen E-Scooter-Fahrer an. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Bei dem zweiten Unfall kam ein 25-Jähriger mit seinem Motorroller von der Straße ab und schlug auf eine Autoscheibe. Er wurde dabei im Gesicht und am Kopf verletzt.