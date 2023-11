Bei einer Kollision eines Autos mit einem Lkw ist ein Mann bei Viernheim (Bergstraße) verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwochabend an einer Kreuzung im Bereich Viernheim Ost, als der Pkw-Fahrer nach links abbiegen wollte. Der 63-Jährige kam in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen.