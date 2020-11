Zum Artikel Zahlreiche Feuerwehreinsätze : Überschwemmte Straßen nach Gewittern mit Starkregen

Große Regenmengen in kürzester Zeit haben vielerorts Straßen überschwemmen und Keller volllaufen lassen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. In Südhessen kam ein Auto von der nassen Straße ab und landete in einem Baum. [mehr]