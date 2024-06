Unfall in der Wetterau mit zwei Schwerverletzten

Am späten Montagabend hat sich bei Gedern (Wetterau) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto kam aus noch ungeklärter Ursache von der Landstraße 3192 ab, prallte in die Böschung und überschlug sich mehrfach. Zwei der drei Insassen wurden dabei schwerverletzt und kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der leicht verletzte Fahrer des Pkw flüchtete laut Polizei zu Fuß von der Unfallstelle, nach ihm wird gefahndet. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Auto zu schnell unterwegs war.