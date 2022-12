Ein Lkw ist am Dienstagabend in Frankfurt in eine U-Bahn gefahren.

Bei dem Unfall im Stadtteil Kalbach-Riedberg wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Strecke der Linien U8 und U9 musste gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar eine rote Ampel übersehen. Die U-Bahn schob den Lkw ein paar Meter vor sich her.