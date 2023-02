Beim Ausparken hat ein Paketzusteller mit seinem Wagen einen Fußgänger angefahren.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief der 69 Jahre alte Passant hinter dem Auto her, als der 21 Jahre alte Fahrer gerade aus seiner Parklücke fuhr. Der 69-Jährige stürzte zu Boden und wurde in eine Klinik gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag.