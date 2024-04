Zusammenstoß an Ampelkreuzung in Limburg

An einer Ampelkreuzung in Limburg sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überfuhr nach ersten Erkenntnissen ein 74-Jähriger trotz rotem Signal die Kreuzung und stieß mit dem Wagen eines 20-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden liegt bei 14.000 Euro.