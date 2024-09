Unfall in Maintal

Zwei Jugendliche sind mit einem Motorroller in Maintal verunglückt. Die beiden 14-Jährigen verletzten sich dabei schwer, einer schwebt in Lebensgefahr. Einen Führerschein hatten die beiden nicht - und auch keine Helme.

Die beiden 14-Jährigen waren am Samstagabend gegen 21 Uhr mit einem Motorroller in Maintal (Main-Kinzig) auf dem Radweg neben der L3195 unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen zwischen den Stadtteilen Hochstadt nach Wachenbuchen gegen ein Verkehrsschild prallten und stürzten. Beide Jungen erlitten dabei schwere Verletzungen, einer von ihnen schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war dabei im Einsatz. Die Landesstraße wurde während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Einen Führerschein besaßen die beiden Jugendlichen nicht. Laut Polizei trugen sie auch keinen Helm.