Polizei findet Waffenattrappe in Hanau

Streitigkeiten in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hanau (Main-Kinzig) haben am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz geführt.

Veröffentlicht am 05.05.25 um 12:14 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Nach Polizeiangaben trafen die Beamten auf drei Bewohner, von denen einer laut Zeugen zuvor eine längliche Waffe gehabt haben soll. Die Polizei stellte eine Softair-Waffe sicher, gegen einen 18-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.