Eine erschreckende Attacke in Hanau: Ein Wohnsitzloser legt sich vor eine Apotheke, um zu schlafen. Plötzlich kommt ein Mann dazu und tritt auf den Liegenden ein. Ein Zeuge verhindert womöglich Schlimmeres.

Ein 58-jähriger wohnungsloser Mann ist am späten Sonntagabend schwer verletzt in Hanau aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte den Mann gegen 23.15 Uhr vor einer Apotheke in der Nürnberger Straße. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte sich der Wohnsitzlose bei der Apotheke niedergelassen, um zu schlafen. Gegen 22.45 Uhr näherte sich demnach ein bislang unbekannter Täter, trat mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein und schlug ihm auf den Kopf.

Polizei fahndet nach Unbekanntem mit Glatze

Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und rief lautstark, um den Angreifer zu stoppen, den die Polizei als "athletischen Mann mit Glatze" beschrieb. Dieser flüchtete daraufhin. Der Zeuge habe womöglich "noch Schlimmeres" verhindert, teilten die Beamten mit. Gemeinsam mit einer weiteren Passantin kümmerte sich der Zeuge bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um das Opfer.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Er soll mit einer blauen Jeans sowie einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Ob es eine Verbindung zwischen dem Opfer und dem Angreifer gibt oder welches Motiv hinter der Attacke steckt, ist unklar.

15-Jähriger nach Attacke in Darmstadt verurteilt

Im Juni 2024 wurde in Darmstadt ein 15-Jähriger zu zehn Jahren Haft wegen des Mordes an einem Obdachlosen verurteilt. Mehr als 80 mal hatte der Jugendliche laut Gericht gegen den Kopf seines Opfers getreten. Andreas N. starb einen Tag nach der Tat im Krankenhaus. Der Gewaltausbruch des Jugendlichen sorgte über die Landesgrenze hinaus für Entsetzen.