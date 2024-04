Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Ihre Mitfahrer, drei Männer im Alter von 17, 18 sowie 19 Jahren, erlitten leichte Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei Dieburg am Freitagmorgen. Die 18-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstagabend mit ihrem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr habe die Schwerverletzte aus dem Wagen befreien müssen. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden.