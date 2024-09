Verdächtiger Gegenstand - Polizei räumt Supermarkt in Rüsselsheim

Weil eine Zeugin einen verdächtigen Gegenstand in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz meldete, ist am Samstagabend ein Supermarkt in der Alzeyer Straße in Rüsselsheim geräumt worden.

Laut Polizei mussten 350 Kunden das Geschäft verlassen. Zuvor waren Sprengstroffermittler zu der Einschätzung gelangt, dass es sich bei augefundenen Dose um eine Art "Eigenbau" handeln könnte. Durch die Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes konnte die verdächtige Dose mittels eines "Manipulators" geborgen werden. In der Dose befand sich schlussendlich Betäubungsmittel. Im Anschluss wurden sämtliche Absperrmaßnahmen aufgehoben.