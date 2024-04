Verfolgungsfahrt in Stockstadt

Bei einer Verfolgungsfahrt ist am Samstag ein Streifenwagen in Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau) beschädigt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen der Beamten und gab Gas. Der Fahrer gefährdete mindestens zwei andere Verkehrsteilnehmer. Nun werden Zeugen gesucht.