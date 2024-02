Drei bewaffnete Teenager haben einer Frau in Erzhausen ein Auto gestohlen und sich dann eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Am Ende schoß die Polizei auf das Räuber-Trio.

Die Polizei nahm die drei Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren am Donnerstagabend in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) fest. Um das Trio, das in einem gestohlen Auto unterwegs war, zu stoppen, gaben die Polizisten mindestens einen Schuss ab, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Verletzt worden sei niemand.

Begonnen hatte die Verfolgungsfahrt in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg). Dort bedrohte das Trio laut Polizei eine Frau auf einem Supermarktparkplatz mit einer Schusswaffe und brachte sie dazu, ihren Autoschlüssel herauszugeben. Anschließend fuhren die drei Teenager mit dem gestohlenen Auto davon.

Auf Polizisten zugefahren

Die Frau alarmierte die Polizei, die wiederum umgehend die Fahndung nach den Tätern einleitete. In der Dieselstraße in Mörfelden-Walldorf versuchte eine Streife, die Flüchtigen zu stoppen. Laut Staatsanwaltschaft ignorierten sie die Anweisungen der Beamten allerdings und fuhren auf einen der Polizisten zu. Erst ein Schuss aus der Dienstwaffe brachte die Jugendlichen zum Anhalten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Waffe, mit der sie die Frau bedroht haben sollen, wurde laut Staatsanwaltschaft noch nicht gefunden. Um welche Art von Waffe es sich handelte, sei noch unklar.

Der 18-Jährige, der offenbar auch am Steuer des Fluchtwagens gesessen hat, wurde am Freitag in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen schweren Raubes, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen eines illegalen Autorennens ermittelt. Gegen die beiden 16 Jahre alten Beschuldigten wurde kein Haftbefehl beantragt.